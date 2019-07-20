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منوعات

مهرجان روسي يعرض أوبرا عن روفر أمريكي في المريخ

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تضمن البرنامج المسرحي لمهرجان "أرخيستوياني" الدولي لمعارض الطبيعة الحية الذي يقام في مدينة كالوجا الروسية أوبرا المولتيميديا " كيوريوسيتي" عن روفر "كيوريوسيتي" الأمريكي في المريخ.

وقالت المديرة الفنية لورشة المؤلفين الموسيقيين والفنانين المسرحيين الروس الشباب، يلينا فاسيليفا، إن الموسيقيين الشباب الذين وضعوا موسيقي الأوبرا، استوحوا فكرتها من مدونة الروفر على تويتر، بينما يصف الاكتشافات التي قام بها، والصور الفوتوغرافية التي التقطها على سطح المريخ في عزلة تامة عن البشر.

تجمع الأوبرا بين الموسيقى الآلية الحية، التي يعزفها أعضاء الأوركسترا، استنادا إلى مدونة موسيقية مكتوبة، وبين موسيقى إلكترونية مبرمجة، تتبادل الأدوار مع المدونة الموسيقية الحية.

وتؤكد على إمكانية، بل وضرورة، أن يتفاعل الإنسان مع الطبيعة المحيطة، ويحاول دائمًا إيجاد لغة مشتركة معها.

كما أضافت، فاسيليفا، أن الغاية من الأوبرا هي استعراض الفرق بين الحرية المطلقة التي يتمتع بها الروفر المريخي، وبين الإنسان "الأرضي" المقيد بقواعد وقوانين الكرة الأرضية.

كما تضمن البرنامج الموسيقي للمهرجان أيضا أوبرا بعنوان "الشبكة العنكبوتية الخشبية" Wood Wide Web، تم وضع الموسيقى لها بواسطة العدادات والمستشعرات التي تقرأ معلومات عما تحس به النباتات.

يذكر أن مهرجان "أرخسيتوياني" يقام في متنزه "نيقولا – لينيفيتس" بمدينة كالوجا" الروسية منذ عام 2006، وهو مهرجان سنوي دولي للعمارة الطبيعية، يقدم نهجا جديدا لتطوير المناطق، والتفاعل مع المناظر الطبيعية، من خلال الأنشطة الإبداعية والفن الحديث.

وشهد المهرجان خلال 12 عاما من عمله ما يزيد علي 100 معرض فني ثابت أقامها الفنانون المعماريون للتضاريس الطبيعية من هولندا وألمانيا وفرنسا وروسيا. وشارك العام الجاري في المهرجان 300 فنان ومتطوع.
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