موسكو: ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية خلال النصف الأول من 2019

أعلنت موسكو عن ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات في النصف الأول من العام الجاري بمقدار مرة ونصف عن مثيلاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وذكر بيان لوزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نتائج النصف الأول من عام 2019 تُظهر زيادة عدد الجرائم، التي تم التحقيق فيها والمتعلقة باستخدام تقنيات الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللا سلكية، بمقدار مرة ونصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأشار البيان إلى أن عدد القضايا الجنائية مكتملة الجريمة ذات الطابع الاقتصادي، وكذلك في مجال منظومة الصناعة العسكرية، زاد أيضًا في النصف الأول من هذا العام.