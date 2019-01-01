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اقتصاد

ارتفاع ثقة المستهلكين بأمريكا لأعلى مستوى في 2019

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يوليو الجاري، لتسجل أعلى مستوى في العام الحالي.

وبحسب بيانات صادرة عن مجلس المؤتمرات، اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 135.7 نقطة، خلال الشهر الجاري، مقابل 124.3 نقطة في يونيو الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة خلال الشهر الجاري إلى 125.1 نقطة.

وأظهرت البيانات أن المستهلكين كانوا أكثر تفاؤلًا بشأن مواردهم المالية، مع إشارات بنمو الاقتصادي الأمريكي منذ بداية العام، كما يعتقدون أنه من السهل العثور على وظائف مع التراجع القوي لمعدل البطالة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر تقييم الظروف الحالية ليسجل 170.9 نقطة في يوليو الجاري مقابل 164.3 نقطة في الشهر الماضي.

كما زاد مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 112.2 نقطة، في الشهر الجاري، مقابل 97.6 نقطة في يونيو الماضي.

وأوضحت البيانات أن ثقة المستهلكين الأمريكيين تعافت بعد الهبوط الحاد في الشهر الماضي بفعل التوترات التجارية، وذلك مع التفاؤل بشأن سوق العمل والاستثمارات، بالإضافة توقعات بتحسن الظروق المالية.

واستقر الدولار أمام اليورو عند 1.1146 دولار.
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