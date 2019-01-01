مباحثات بين العراق وبولندا لتطوير قدرات الجيش

بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري مع وكيل وزير الخارجية البولندي ماتشي لانغ، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتدريب وتطوير قدرات الجيش العراقي.



وذكرت وزارة الدفاع العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أن الوزير نجاح الشمري استقبل -في مكتبه بوزارة الدفاع- وكيل وزير الخارجية البولندي، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون بين البلدين.

