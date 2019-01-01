مباحثات بين العراق وبولندا لتطوير قدرات الجيش
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:15 م
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بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري مع وكيل وزير الخارجية البولندي ماتشي لانغ، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتدريب وتطوير قدرات الجيش العراقي.
وذكرت وزارة الدفاع العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أن الوزير نجاح الشمري استقبل -في مكتبه بوزارة الدفاع- وكيل وزير الخارجية البولندي، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أن الوزير نجاح الشمري استقبل -في مكتبه بوزارة الدفاع- وكيل وزير الخارجية البولندي، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون بين البلدين.