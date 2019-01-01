استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل مواطن بـ"حجر" في المطرية

استعجلت نيابة المطرية الجزئية، تحت أشراف أحمد عز الدين المحامي العام، تقرير الطب الشرعي في مقتل مواطن علي يد جارة بالمطرية بـ" حجر" بسبب خلافات علي الجيرة.



تلقى قسم شرطة المطرية، إخطارًا بوقوع مشاجرة وإصابة شخص شخص بإصابات بالغة في الرأس، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.



بإجراء التحريات الأولية حول الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل جار المجني عليه، ووقعت بينهما خلافات حول الجيرة، فقام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه حتى فارق الحياة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي قررت حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.