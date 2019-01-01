الاستقرار على قيد 26 لاعبًا فى قائمة الأهلى الإفريقية

كشف طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أنه تم الاستقرار على قيد 26 لاعبًا في قائمة الأهلي الإفريقية، على أن يعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، الأسماء يوم الأربعاء.



ويحق للأهلى قيد 4 لاعبين عند فتح باب القيد في الأول من يناير المقبل، للمشاركة من بداية دور المجموعات حال صعود الفريق لهذا الدوري.



حراسة المرمى: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى.



خط الدفاع: أحمد فتحى – محمد هانى – على معلول- أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمود متولي - سعد سمير -رامي ربيعة – محمود وحيد.



خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية - وليد سليمان – كريم "نيدفيد" - حسين الشحات – رمضان صبحي– حمدي فتحي – صالح جمعة–محمد محمود – أليو ديانج – جيرالدو.



خط الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو– جونيور أجاي.