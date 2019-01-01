الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

الاستقرار على قيد 26 لاعبًا فى قائمة الأهلى الإفريقية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:06 م
طه إسماعيل، رئيس
طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي
وكالات
طباعة
ads
كشف طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أنه تم الاستقرار على قيد 26 لاعبًا في قائمة الأهلي الإفريقية، على أن يعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، الأسماء يوم الأربعاء.

ويحق للأهلى قيد 4 لاعبين عند فتح باب القيد في الأول من يناير المقبل، للمشاركة من بداية دور المجموعات حال صعود الفريق لهذا الدوري.

حراسة المرمى: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى.

خط الدفاع: أحمد فتحى – محمد هانى – على معلول- أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمود متولي - سعد سمير -رامي ربيعة – محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية - وليد سليمان – كريم "نيدفيد" - حسين الشحات – رمضان صبحي– حمدي فتحي – صالح جمعة–محمد محمود – أليو ديانج – جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو– جونيور أجاي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع لاعب دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولى من الإسماعيلى إلى الأهلى

منذ يومين

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

منذ يوم

تخصيص مباشر.. تفاصيل آلية "الإسكان" الجديدة لبيع أراض فى 4 مدن

ads

الصور

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

ads

الأكثر قراءة

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولى من الإسماعيلى إلى الأهلى

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

ستوديو

26 لاعبا في قائمة الأهلي الإفريقية

"الأقصر للسينما الإفريقية" يهنئ فريق عمل فيلم "ستموت في العشرين"

غلق باب اقتراع انتخابات "الموسيقيين".. وبدء فرز الأصوات بالقاهرة والمحافظات

جواهر تنتهي من تصوير كليب "الساعة 6".. صور

ads

رياضة

الاستقرار على قيد 26 لاعبًا فى قائمة الأهلى الإفريقية

محمود متولي في انتظار تعليمات لاسارتي وعبدالحفيظ

بركات يكشف موقفه من اختيار حسن شحاتة لقيادة المنتخب

تغييرات لأعضاء مجلس إدارة مرسيدس في الفورمولا 1

الرئيس نيوز

ترامب: اعتقال لاجئيّن صومالييّن كانا في طريقهما إلى مصر للانضمام لـ"داعش"

انطلاق "المؤتمر الوطني السابع للشباب" من العاصمة الإدارية بحضور الرئيس

توقف بعد النكسة مؤقتا.. صور نادرة لـ"مؤتمر الشباب" قبل حرب أكتوبر بأسابيع

هل تصلح "هدنة عيد الأضحى"ما أفسده العالم في ليبيا..؟

منوعات

اكتشاف جديد يغني عن زراعة الكبد

دراسة: 25% من عمال "الدليفري" يتذوقون طعام الزبائن

أوراق الصبار بشكل باتمان تساعد الأطفال على تناول الخضروات

دراسة: ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين فى الرحم يرتبط بالتوحد

كشكول

توصيات منتدي الأول لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا

تنسيق الأهرام الكندية "أسنان وصيدلة وحاسبات" كاملة العدد

وزير التعليم العالي: الجامعة التكنولوجية بالقاهرة جاهزة لاستقبال الطلاب

ضبط محاولة غش إلكترونى بامتحانات الدبلومات دور ثاني بالقليوبية

إسلام سياسي

داعش يؤكد تورط قطر في دعم حركة الشباب بالصومال

شباب الإخوان يهاجمون مستشار مرسي بسبب "محمود حسين"

داعش يدافع عن "وجدي غنيم"

السلطات الأمريكية تعتقل صوماليين بتهمة الانتماء لداعش وتنفيذ عمليات إرهابية بمصر

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

الإنتاج الثقافي يحتفل بمرور 1050 عامًا على إنشاء القاهرة

الخميس.. بتانة تحتفي بنصر حامد أبوزيد

عروض وورش فن تشكيلى بـ "ثقافة قنا"

"نار حية" سيرة مليئة بالأحداث والتشويق لعشيقة "كافكا"

صفحتنا ع الفيس بوك