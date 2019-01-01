انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة بالساحل

أمرت نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف حاتم فاضل المحامي العام، بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شقة.



وتبين من المعاينة الأولية للنيابة العامة، تلف معظم محتويات الشقة، وتعرض التوصيلات الكهربائية للاشتعال وتشير المعاينة إلى علاقتها بنشوب الحريق.



وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى الساحل، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

