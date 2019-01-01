ليبيا تعلن استهداف منصة صواريخ بطرابلس

أعلنت غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الثلاثاء، أن قوات السلاح الجوي استهدفت منصة صواريخ في مشروع الموز شرق طرابلس، استخدمت في قصف وتعطيل مطار معيتيقة.



وقالت وكالة الأنباء الليبية، إن طرابلس ومحيط مطار معيتيقة والعديد من الضواحي تشهد سقوط قذائف عشوائية من قبل الميليشيات المسلحة منذ أمس الإثنين، الأمر الذي أسفر عن مقتل مواطن بمنطقة محلة الجلاء بسوق الجمعة.



وأشارت الوكالة إلى أن مطار معيتيقة الدولي تعرض لسقوط قذائف عشوائية، وصل عددها إلى قرابة 20 قذيفة، لم يُعرف مصدرها على وجه التحديد.



وفي السياق، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية استهدفت المجموعات الإرهابية في منطقة وادي الربيع جنوب شرقي طرابلس.



وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أعلن، أمس، أن وحدات قوات الجيش الوطني الليبي أسقطت طائرة استطلاع وتصوير تركية الصنع شمال منطقة العزيزية.



يشار إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي تقوم بإحراز تقدمات في العديد من المراكز الاستراتيجية المهمة بالمدينة كما هو مخطط لها بحسب الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري.