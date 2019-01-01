الإنتاج الثقافي يحتفل بمرور 1050 عامًا على إنشاء القاهرة

يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، بمرور 1050 عاما على إنشاء مدينة القاهرة، فى السادسة من مساء يوم الخميس 1 أغسطس المقبل، بمقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.



حيث تنظم المكتبة الاحتفالية تحت عنوان "القاهرة بوابة الشرق وقبلة الرحالة والمستشرقين"، يتحدث فيها المؤرخ الدكتور أيمن فؤاد سيد، أستاذ التاريخ الإسلامي، والدكتور فتحى صالح، خبير التراث والمدير الشرفى لمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس، ويدير الاحتفالية ياسر مصطفى عثمان مدير المكتبة.



وعلى هامش الندوة، يقام معرض فنى تحت عنوان "من وحى القاهرة" يضم مجموعة صور عن أهم معالم القاهرة التاريخية، ومعرض فوتوغرافي بعنوان القاهرة الخيديوية للفنان طارق المري، بالإضافة إلى خرائط تعرض لأول مرة عن مدينة القاهرة، ومعارض فنية وتوثيقية للعاصمة، وعروض أفلام تسجيلية.