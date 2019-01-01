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حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة ببدر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام وبدر حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما مواد مخدرة بمدينة بدر.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم: عاشور. م، مصطفي. ح عاطلين، واعترف المتهمان أمام النيابة بحيازتهما للمضبوطات بغرض ترويجها والكسب غير المشروع منها واعترفا بحيازتهم 20 قطعة حشيش و11 كيس استروكس.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة واعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهمين وبحوزتهم 20 قطعة حشيش، 11 كيس استروكس قبل ترويجها بدائرة القسم ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهم و2هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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