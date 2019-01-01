مكرم محمد أحمد: الصراع بين أمريكا وفرنسا كبير

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الصراع بين أمريكا وفرنسا كبير وطارئ.



وعلق مكرم في تصريحات إعلامية له: "مكنش حد متصور أن الأزمة تأخذ هذه الأبعاد".



وأشار رئيس الأعلى للإعلام، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه سيحقق القصاص من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أن قرر فرض ضرائب على بعض المنتجات الأمريكية.



وأوضح أن ترامب شكك في جودة المنتجات الفرنسية وعلى رأسها النبيذ، مهددا بفرض ضرائب جديدة عليها.



في سياق مختلف، قال إن الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي كان رئيسًا توافقيًا، مشيرًا إلى أنه في أحلك اللحظات وأشد الأزمات كان حريصًا على التأكيد على سياسته الليبرالية وضرورة التوافق الوطني مع الأطراف الأخرى في الحكم.