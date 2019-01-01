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رياضة

محمود متولي في انتظار تعليمات لاسارتي وعبدالحفيظ

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:01 م
سيد عبد الحفيظ مدير
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة
وكالات
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عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق ومحمود متولي مدافع الفريق المنضم حديثًا من الإسماعيلي.

واستمر الاجتماع في ملعب التتش، بين عبد الحفيظ ولاسارتي، قبل استضافة محمود متولي لاعب الأهلي الجديد في جلسة لمدة 10 دقائق، بعد إعلان انضمامه رسميًا لصفوف الفريق.

وكان النادي الأهلي أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن إتمام التعاقد مع مدافع الإسماعيلي بصفقة كلفت خزينة النادي 15 مليون جنيه.

ووصل محمود متولي إلى الأهلي برفقة أمير توفيق مدير التسويق والتعاقد بالنادي إلى مقر النادي بالجزيرة، قبل أن يخوض جولة في النادي ويجتمع مع لاسارتي وعبد الحفيظ في ملعب التتش.

ويعد متولي هو ثالث صفقات الفريق بعد تمديد إعارة رمضان صبحي، من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى جانب إتمام التعاقد مع المالي أليو ديانج.
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