السيسي يصل مقر مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، لمقر المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.



ومن المقرر أن يشهد المؤتمر، غدًا الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى APLP، والتى تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، والذين زاروا مؤخرًا قناة السويس، وعبروا عن انبهارهم بالمشروعات القومية فى مصر، وكذا أجواء الدراسة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.



كما تشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "إسأل الرئيس"، الذي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال الموقع الإلكتروني، وصفحات السوشيال ميديا الخاصة بالمؤتمر.