بث مباشر.. افتتاح المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "إسأل الرئيس"، الذى يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.

تنقل "الدستور" لكم بثًا مباشرًا لافتتاح المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد علي مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.ومن المقرر أن يشهد المؤتمر غدًا الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى APLP، والتى تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، والذين زاروا مؤخرًا قناة السويس، وعبروا عن انبهارهم بالمشروعات القومية فى مصر، وكذا أجواء الدراسة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.