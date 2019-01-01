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حوادث

بلاغ للنائب العام ضد إيمان البحر درويش

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:46 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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تقدم المحامي ياسر قنطوش، بصفته وكيلا عن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قيد تحت رقم 10333 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد إيمان البحر درويش لاتهامه بإهانة القضاء المصري.

وجاء في البلاغ قيام إيمان البحر محمد سيد درويش البحر بتدوين منشور، من خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتاريخ 29 من شهر يوليو الجاري، ادعى فيه أن هناك جهة سيادية تتدخل في قرارات وأحكام القضاء المصري، وحدد المحكمة الإدارية العليا التي ذكرها في منشوره بأنها ترفض الطعون المقدمة ضد الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي، ونقابة المهن الموسيقية، بناءً على ممارسة ضغوط عليها لرفضها، وذكر عبارات من شأنها إثارة الفتن والرأي العام ضد القضاء المصري، وتشير إلى زعزعة الثقة في أحكام القضاء، وتوهم للمواطن بأن القضاء تُمارس عليه ضغوط من جهات سيادية، وتغافل بأن القضاء المصري سلطة قضائية مستقلة ومنفصلة عن السلطة التنفيذية، ولا سلطان على رجال القضاء إلا للقانون، وأن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة ولا يجوز التعقيب عليها، خاصة أن المشكو في حقه يعتبر شخصية فنية، ومنشوراته تلك قد تدعو إلى إثارة الفتن بالشارع المصري، ومحاولة منه فى ترويج شائعات بأنه يجوز التدخل في شئون القضاء المصري وأحكامه، مما قد يستغلها البعض من الأعداء المتربصين بالوطن واستقراره في ظل الدولة المصرية الحديثة.

وطالب قنطوش، في نهاية بلاغه، بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إيمان البحر درويش، وتقديمه للمحاكمة العاجلة بتهمة الإساءة إلى القضاء المصري، والإساءة في حق موكله الفنان هاني شاكر، وترويج المشكو في حقه أخبارا كاذبة ومضللة للرأى العام.
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