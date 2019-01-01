وزراء التعليم العالي والكهرباء والتعليم يصلون العاصمة الإدارية

وصل وزير الكهرباء ووزير التعليم العالي إلى مقر القاعة الرئيسية، لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب في نسخته السابعة والذي ينطلق بعد قليل بالعاصمة الادارية، كما وصل ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.



وينطلق اليوم مؤتمر الشباب الوطني السابع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور 1500 شاب وفتاة من المحافظات المختلفة.



كما يحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي في حضور رجال الدولة المصرية.



