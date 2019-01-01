توافد الحضور على القاعة الرئيسية لحضور افتتاح مؤتمر الشباب

بدأ توافد الحضور إلى القاعة الرئيسية لمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، ومن أبرزهم، حتى الآن، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والملحن عمرو مصطفى.



ينطلق مؤتمر الشباب الوطني السابع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور 1500 شاب وفتاة من المحافظات المختلفة، اليوم.



ويحضر الفعاليات عدد من الشخصيات العامة، والإعلاميين، ورجال الأعمال، وسفراء دول الاتحاد الإفريقي، في حضور رجال الدولة المصرية.

