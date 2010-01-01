الخميس.. بتانة تحتفي بنصر حامد أبوزيد



تنظم مؤسسة بتانة الثقافية، في السابعة مساء الخميس المقبل، احتفالية كبيرة، بمناسبة ذكرى الباحث والمفكر نصر حامد أبوزيد، بالتزامن مع رحيله في 5 يوليو 2010، ويشارك في الندوة الباحث والمفكر نبيل عبدالفتاح، والباحثة والإعلامية رباب كمال، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن حجازي وآخرون.



وتتطرق الندوة إلى محاور عديدة تركزت حولها مسيرة الراحل الكبير، منذ صدور كتابه المحوري "مفهوم النص"، ثم تواترت كتب وأبحاث الراحل العظيم، والتى تجاوزت العقلية والمناخ الرجعيين اللذين يهيمنان على قطاع من المؤسسة الأكاديمية، والتى اعترضت على قبول أبحاث ترقيته، وأثار عدد من المتطرفين معركة ظالمة ضد أبى زيد، وحرض بعضهم على اغتياله، ورفعوا قضية حسبة للتفريق بينه وبين زوجه، الدكتورة ابتهال يونس، ورغم الحرب الضروس التى شهدتها حقبة التسعينيات بين المعارضين والمؤيدين، إلا أن انتصار القوى الرجعية على الحق، دفع أبا زيد وزوجه لترك البلاد، ليعمل أستاذًا فى جامعات أوروبا.



نصر حامد أبوزيد، أكاديمي مصري، وباحث متخصص في الدراسات الإسلامية ومتخصص في فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية، ولد في إحدى قرى طنطا في 10 يوليو 1943، ونشأ في أسرة ريفية بسيطة، في البداية لم يحصل على شهادة الثانوية العامة التوجيهية ليستطيع استكمال دراسته الجامعية، لأن أسرته لم تكن لتستطيع أن تنفق عليه في الجامعة، لهذا اكتفى في البداية بالحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم اللاسلكي عام 1960.



من أعماله، الاتجاه العقلي في التفسير (دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة) وكانت رسالته للماجستير، فلسفة التأويل (دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي) وكانت رسالته للدكتوراه، في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، اشكاليات القراءة وآليات التأويل (مجموعة دراساته المنشورة في مطبوعات متفرقة، نقد الخطاب الديني، المرأة في خطاب الأزمة (طبع بعد ذلك كجزء من دوائر الخوف).