الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

اشتية: نتنياهو ليس شريكًا سياسيًا في عملية السلام

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:01 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
طباعة
ads
أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ليس شريكًا سياسيًا من أجل تحقيق السلام، موضحًا أن الأخير وضع نفسه أمام خيارين أحدهما هو الموت ديمغرافيًا، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.

وقال اشتية، خلال افتتاحه مؤتمر الاشتراكية الدولية، اليوم الثلاثاء، في رام الله، إن الحكومات اليمينية التي قادها نتنياهو لم تكن شريكًا سياسيًا من أجل السلام، مؤكدًا أن تل أبيب تسرق الفلسطينيين سواء أرضهم أو أموالهم، بالإضافة إلى قتلهم وممارسة العديد من الانتهاكات في حقهم.

وأوضح أن نتنياهو وضع تل أبيب أمام خيارين، إما الموافقة على حل الدولتين، أو الموت ديمغرافيًا، متابعًا: "لأول مرة منذ 1967 يتفوق الفلسطينيون 6.8 مليون نسمة، على اليهود 6.6 مليون نسمة، بين نهر الأردن والبحر المتوسط، بفارق 200 ألف لصالح الفلسطينيين، وضع نتنياهو إسرائيل أمام: "إما حل الدولتين وإما الموت ديمغرافيا، إما حل الدولتين أو لا دولة يهودية ديمقراطية، إما حل الدولتين أو لا سلام".
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

دنيا سمير غانم: "ناموس المزاريطة" سبب رحيلي عن مسلسل "الكبير"

منذ يوم

مأزق الخطيب.. تفاصيل الساعات الحاسمة فى "صفقات الأهلى"

منذ حوالي 3 ساعات

أفلام تصدرت شباك الإيرادات فى النصف الأول من 2019

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع لاعب دجلة

ads

الصور

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

ads

الأكثر قراءة

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولى من الإسماعيلى إلى الأهلى

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

ستوديو

كزبرة وحنجرة.. "انتوا بألف جنيه وإحنا بألف خير": هنفجر مصر (فيديو)

للمرة الثالثة.. محمود العسيلي يعلن خطبته على خبيرة تجميل (شاهد)

انطلاق تصوير "العنكبوت" بداية أغسطس

فريسبايس ميكس يدلي بصوته في انتخابات "الموسيقيين" (صور وفيديو)

ads

رياضة

تغييرات لأعضاء مجلس إدارة مرسيدس في الفورمولا 1

الجهاز الفنى للأهلى يستقر على قيد "متولى وديانج" فى القائمة الإفريقية

5 ملايين يورو تفصل برشلونة عن ضم جونيور فيربو

زينيت في برشلونة من أجل مالكوم

الرئيس نيوز

برلمانيون: مؤتمرات الشباب عُرف مصري جديد يفعل التواصل بين القيادة والشباب

"لا تأمين ولا معاشات".. مطالبات بتمثيل "العمالة غير المنتظمة" في مؤتمرات الشباب

جولة في منتديات الشباب عبر العالم.. الكل يبحث عن المستقبل

موقع المونيتور: جميع وسائل الإعلام المصرية رفضت الانحياز إلى صفقة "كوشنر"

منوعات

أوراق الصبار بشكل باتمان تساعد الأطفال على تناول الخضروات

دراسة: ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين فى الرحم يرتبط بالتوحد

"الحنطور" يختفى من شوارع روما

خبراء يحذرون من ظاهرة الاحتباس الحراري

كشكول

تنسيق الجامعات 2019.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب

لأول مرة.. مؤتمر دولي للإلكترونيات بالجامعة الألمانية

"تعليم مطروح" يستعرض خطة تدريب مُعلمي الصف الأول

بالصور.. "النيلي" يكرم المدارس المتميزة بنشاط الصحافة المدرسية

إسلام سياسي

داعش يؤكد تورط قطر في دعم حركة الشباب بالصومال

شباب الإخوان يهاجمون مستشار مرسي بسبب "محمود حسين"

داعش يدافع عن "وجدي غنيم"

السلطات الأمريكية تعتقل صوماليين بتهمة الانتماء لداعش وتنفيذ عمليات إرهابية بمصر

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

عروض وورش فن تشكيلى بـ "ثقافة قنا"

"نار حية" سيرة مليئة بالأحداث والتشويق لعشيقة "كافكا"

"العقيدة والرمز في عمارة معابد مصر القديمة".. ندوة ببيت حسن فتحي

"النقد الأدبى.. أصوله ومدارسه" بملتقي السرد العربى..الجمعة

صفحتنا ع الفيس بوك