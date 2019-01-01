اشتية: نتنياهو ليس شريكًا سياسيًا في عملية السلام

أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ليس شريكًا سياسيًا من أجل تحقيق السلام، موضحًا أن الأخير وضع نفسه أمام خيارين أحدهما هو الموت ديمغرافيًا، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.



وقال اشتية، خلال افتتاحه مؤتمر الاشتراكية الدولية، اليوم الثلاثاء، في رام الله، إن الحكومات اليمينية التي قادها نتنياهو لم تكن شريكًا سياسيًا من أجل السلام، مؤكدًا أن تل أبيب تسرق الفلسطينيين سواء أرضهم أو أموالهم، بالإضافة إلى قتلهم وممارسة العديد من الانتهاكات في حقهم.



وأوضح أن نتنياهو وضع تل أبيب أمام خيارين، إما الموافقة على حل الدولتين، أو الموت ديمغرافيًا، متابعًا: "لأول مرة منذ 1967 يتفوق الفلسطينيون 6.8 مليون نسمة، على اليهود 6.6 مليون نسمة، بين نهر الأردن والبحر المتوسط، بفارق 200 ألف لصالح الفلسطينيين، وضع نتنياهو إسرائيل أمام: "إما حل الدولتين وإما الموت ديمغرافيا، إما حل الدولتين أو لا دولة يهودية ديمقراطية، إما حل الدولتين أو لا سلام".