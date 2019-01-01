"بيب مارشينج".. باند ينشر البهجة فى شوارع مصر

على غرار فرقة "حسب الله"، قدم فريق من الشباب باند تحت عنوان "بيب مارشينج" بعزف المزيكا فى أماكن ومحافظات مختلفة.



ويقول هادى النبهانى أحد أعضاء الفريق إنهم يحملون الآلات الإيقاعية والنحاسية ويقومون بعزف المزيكا فى الشوارع والنوادى والمولات: "عايزين الناس تسمعنا وممكن تقابلونا فى أى مكان.. وهدفنا نسعدهم".



وأضاف هادى لـ"الدستور" أن عدد أفراد الباند 14 شخصًا، وقد بدأ العمل منذ يونيو 2019، مؤكدًا أن الهدف الباند هو نشر السعادة بين الناس فى الشارع، ومنه أيضًا يعملون دعاية لأى مكان يريد ذلك.



وأشار إلى أنهم شاركوا فى حملة 100 مليون صحة، وكانوا يعزفون المزيكا فى أماكن ومحافظات مختلفة منها أسوان والسويس، مؤكدًا أن حلمهم العالمية.







