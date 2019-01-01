تجديد حبس مسجل اغتصب والدته بمصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الثلاثاء، حبس مسجل خطر تعدى على والدته جنسيًا، بمصر القديمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإحالة السيدة إلى الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن سيدة في العقد الخامس من العمر، تقدمت ببلاغ رقم ٩٨٢٠ لسنة ٢٠١٩ جنح مصر القديمة، يفيد باعتداء نجلها عليها جنسيًا بالإكراه، أثناء مكوثه معها بالمنزل بمفردهما ثم فر هاربًا.