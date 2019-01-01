محمد أبوعجيلة يحصل على الماجستير بتقدير امتياز في الهندسة المدنية

حصل الباحث محمد أحمد عبدالعزيز أبوعجيلة علي الماجستير فى الهندسة المدنية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة سيني بلندن، المملكة المتحدة بالدفعة 125.



واجتاز الباحث مشروع الماجستير في ميكانيكا التربة وتصميم والانفاق تنفيذها بصفة عامة قسم الهندسة المدني، وميكانيكا التربة هو فرع من العلوم الهندسية وهو مختص بدراسة التربة وطريقة تصرفها عند تعرضها للأحمال والإجهادات.



وميكانيكا التربة هو العلم المتعلق بميكانيكا الأجسام الطبيعية المشتتة، ويعتبر فرعًا من فروع علم ميكانيكا الأرض العام الذي تدخل ضمنه العلوم الخاصة التالية: ديناميكا الأرض في المجالين العالمي والمناطقى، ميكانيكا الصخور الصلدة أو المصمتة، ميكانيكا الصخور الرخوة أو الهشة التربة الطبيعية وميكانيكا الكتل العضوية والعضوية المعدنية "الطمى، الفحم وغير ذلك".



