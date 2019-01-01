بسبب ركن السيارات.. مشاجرة بين سيدتين ومهندس بالشوم والسنج

نشبت مشاجرة بين سيدتين ومهندس جارهم بالسلاح الأبيض والشوم، أثناء قيامه بركن سيارته في منطقة كوكاكولا القديمة التابعة لدائرة ثان طنطا.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بقيام سيدتين بالتشاجر والاعتداء بالسنج والشوم على مهندس جارهم، لرفضهما ركن سيارته فى منطقة كوكاكولا القديمة، ولم يسفر عن وجود إصابات.



وبتقنين الإجراءات، تم ضبط أفراد المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.