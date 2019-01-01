رئيس الوزراء الفلسطيني: إدارة ترامب "غبية"

قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "غبية" في اعتقادها أنها تدفع الفلسطينيين للاستسلام، موضحًا أن فلسطين لن تقبل سوى بإقامة دولتها على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف، خلال افتتاحه مؤتمر الاشتراكية الدولية، في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن"، تهدف في الأساس إلى القضاء على حل الدولتين، وهو ما جعل السلطة الفلسطينية ترفضها بشكل قاطع، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.



وأكد أن الإدارة الأمريكية تمارس عملية ابتزاز ضد الفلسطينيين، وذلك باعترافها بمدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارتها لدى تل أبيب إليها، بالإضافة إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية لدى واشنطن.