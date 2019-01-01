مكرم: السبسي كان قادرًا على ضمان الانتقال السلس للسلطة في تونس

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، إن الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي كان رئيسًا توافقيًا، مشيرًا إلى أنه في أحلك اللحظات وأشد الأزمات كان حريصًا على التأكيد على سياسته الليبرالية وضرورة التوافق الوطني مع الأطراف الأخرى في الحكم.



وأضاف مكرم، في تصريحات له، أنه كان هناك شد وجذب بين حزب نداء تونس الذي يمثله الرئيس الراحل السبسي، وبين الطرف الأخر الذي كان يشكل الجزء الآخر من المعادلة وحزب النهضة التونسي الذي يشابه جماعة الإخوان المسلمين، ولكن كان هناك حرص على ما يمكن تسميته بـ"شعرة معاوية" لمنع التطرف وعدم دخول تونس في منازعة سوف تأخذ منها وقتًا كثيرًا.



وأشار إلى أن تونس وجدت لنفسها بأنه حافظت على الديمقراطية وبقاء حزب النهضة، ولم تتورط لأي نزاعات قد تؤدي للعنف أو نشوب نزاعات داخلية قد تتوسع وتصبح صدامًا أهلية، مؤكدًا أن العالم كله حزن لرحيل السبسي لأنه بالرغم من سلطاته المحدودة إلا أن السبسي كان قادرًا على ضمان الانتقال السلس للسلطة لرئيس مجلس النواب بعد وفاته.