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مصر

جدول التطعيمات الإضافية للأطفال من سن شهرين وحتى 6 سنوات

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:46 م
جريدة الدستور
سارة سعودى
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أعلنت الشركة القابضة الأمثال واللقاحات فاكسيرا، عن توفير كل التطعيمات الإضافية للأطفال من سن شهرين وحتى سن 6 سنوات.

وأوضحت فاكسرا أن عدة التطعيمات هى انفلونزا بكتيرية، وروتا، ومكورات رئوية من سن شهرين.

وفى سن 4 أشهر الجرعة الثانية من الروتار، والانفلونزا البكتيريه، والمكورات الرئوية.

ومن سن 6 أشهر الجرعة الثالثة من الانفلونزا البكتيرية، والمكورات الرئوية.

ومن سن 12 شهرًا تبدأ جرعة الجديري المائي،الكبدى الوبائي أ.

ومن سن 16 شهرًا الجرعة الثانية من الكبدي الوبائي ا، وجرعة تنشيطية المكورات الرئوية.

وسن عامين أولى جرعات الحمى الشوكية، والجرعة الثالثة من التهاب الكبد الوبائي ا.

ومن سن 4 الإلى 6 سنوات تبدأ جرعات الدرن والجرعة الثانية من الجدير المائي، وجرعة حمى شوكية.
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