إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق"الغردقة - رأس غارب"

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، عقب انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة - رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة.



وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تجاه موقع الحادث، وتبين إصابة شخصين بإصابات متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج.



وأكد مصدر طبي لـ"الدستور"، أن المصابين هما شابان في عمر الـ25 و30 من عمرهما، وأن الإصابات جاءت ما بين متوسطة إلى خفيفة، وجارٍ إسعافهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.