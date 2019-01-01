عروض وورش فن تشكيلى بـ "ثقافة قنا"

قدم قصر ثقافة قنا، عرضا فنيا لفرقة قنا للموسيقي العربية بالمسرح الصيفى، تضمن أغنيات منها "وطني حبيبي، يا اغلي اسم فى الوجود، هوا ياهوا، غني، الحلوه داير شباكها"، فيما قدم قصر ثقافة الطفل، عرضا لكورال الاطفال الذين تغنوا بمجموعة من أغانى منها "من قلبنا الاخضر، رب طه والمسيح، الصحبجيه، وزعزوعه".



ونفذ بيت ثقافة دشنا ورشة عمل فن تشكيلى بعنوان "رسم حر" تضمنت رسم من اختيار الطالب للتعبير عن إبداعه بألوان الخشب والفلوماستر.



جاء ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات، لنشر الوعي والمعرفة، والتصدي للأفكار المتطرفة والظلامية.



