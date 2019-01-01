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الثقافة

"نار حية" سيرة مليئة بالأحداث والتشويق لعشيقة "كافكا"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:40 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدر مؤخرًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب "نار حية.. قصة حب ميلينا يسنسكا" الحائزة على جائزتي إيمي ووسام الأكاديمية الألمانية 2017. للكاتب "ألويس برينتس" ترجمه عن الألمانية٬ محمد رمضان حسين.

إنها سيرة مليئة بالأحداث والتشويق. "ميلينا" الشابة التي شغلت الآفاق بقصة حبها الشهيرة مع كافكا، سنتعرّف عليها بشكل معمّق هذه المرّة، كما لم نعرفها من قبل. إذا كانت شهرة "ميلينا" قد تحققت بسبب الاهتمام بأدب كافكا والدراسات الواسعة عنه، فأن المؤلف هنا يكشف عن أبعاد أخرى مثيرة للحبيبةالأيقونة، حياة الصراع والكفاح ومواجهة تحديات القرن العشرين في مرحلة شديدة التعقيد زمنيا وفي بقعة مستعرة من العالم آنذاك.

سنتعرف على دورها في الحلقات الأدبية والثقافية في عاصمتين مهمتين عاشت فيهما، ونتابع سطوع شهرتها الصحفية وإسهاماتها السياسية والنضالية، ونتلمس طاقة مفعمة بالإقدام والتثوير ومواجهة الحياة بالعفوان، ما يجعل هذه السيرة مصدرًا واسعًا للتجارب الملهمة للبالغين والناشئين.

في غضون سيرة الفتاة، نجد جزءًا من سيرة أوربا الصاخبة آنذاك: صعود الاشتراكية، تنامي الشعور القومي، بوادر الحرب العالمية الأولى بسرد مشوق ومثير. كما سنلمس المأساة التي واجهت "ملينا" وفداحة المصير الذي كان ينتظرها وألم الفقد والحرمان من دفء العائلة والحب الضائعين. نحن أمام بطلة حقيقية أكبر مما صورته لنا دراسات أدب كافكا، أمام سيرة عطشى للحياة بكل ألمها ولذتها.
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