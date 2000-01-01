بيزنس النشاط الصيفي.. مدارس تتعاقد مع مؤسسات وهمية للنصب على الطلاب (تحقيق)

«خالد» ضحية كيان تعليمي وهمي باسم «القرية الذكية»

«الدستور» تتبع مؤسسة «القرية الذكية»

الحق في التعليم: «المدارس مسؤولة عن تلك الإعلانات الوهمية»

هبة تتهم مؤسسة الألفي بالنصب عليها في منحة صيفية

















مرّ أشهر على ذلك، ولم تحدد «الألفي» جدول المنحة، فاضطرت «هبة» إلى معاودة الاتصال بهم مرة أخرى، فكان رد المسؤول أن الجهة المانحة لم تحدد الموعد بعد، ومرّ شهر آخر دون جدوى وحين لجأت إلى المؤسسة قالوا لها: «خدنا 3 دفعات والرابعة أن شاء الله بنتك هتكون فيها، لأن الموافقة لسه مجتش عليها من الجهة المانحة»، بحسب روايتها المسجلة.









«الدستور» تواجه مؤسسة الألفي

«سنة» عقوبة غير رادعة للنصب في القانون المصري

«ياسمين»: «إعلان عن منحة وهمية في المدرسة نصبت على الطالبات»

«ياسمين»، طالبة في الصف الثالث الإعدادي، بمدرسة الإيمان الخاصة، وإحدى ضحايا الكيانات الوهمية، التي تستقطب طلاب المدارس للاشتراك في المنح المُعلن عنها عبر المدارس، ومن ثم النصب عليهم والحصول على الأموال دون مقابل.













تقول: «سجلت رقمي أنا ومجموعة من زمايلي في استمارة على النت، واتصلت بيا موظفة الاستقبال وشرحت ليا الوضع، وقالت الكورس بـ2000 جنيه، لكن معمول للطلاب بـ350 جنيه، وفيه امتحان بعد الحصص وشهادة معتمدة».

حين سألت الطالبة عن مقر المؤسسة، أكد الموظفة أنهم سيقومون بتأجير شقة قريبًا لإقامة المنحة بها، لمدة ثلاثة أشهر كل يوم من الساعة 10 صباحًا حتى الـ6 مساءً عدا أيام الجمعة.





















التعليم ترفض الرد

انتهى طلاب مدرسة «الزمالك» الاعدادية من الطابور الصباحي، وقبيل دخولهم إلى الفصول، تفاجئوا بإعلانات مُعلقة على حوائط المدرسة من الداخل، تعلن فيها أكاديمية تنتحل اسم «القرية الذكية» وتتبع شركة تسمى «Syllabus»، عن منحة خاصة بأسياسيات الحاسب الآلي من البداية حتى الاحتراف، بشهادة معتمدة من وزارة الخارجية، لمدة 6 أشهر وبأموال رمزية للطلبة من المدرسة، بحسب الإعلان.قدم عدد كبير من الطلبة في تلك المنحة، من ضمنهم «مروان» أحد طلاب الصف الأول الإعدادي بها، والذي لم يمر عليه وقتًا طويلًا حتى علم والده أنها عملية نصب وقع فيها هو وعدد كبير من أولياء الأمور بعدما دفعوا رسوم المنحة 500 جنيهًا.«مروان» ووالده هم ضحايا بيزنس النشاط الصيفي، الذي تعلن عنه مؤسسات تعليمية نهاية كل عام دراسي، بإعطاء منح تدريبية أو معسكرات خاصة بالطلبة الأوائل، وتجمع منهم أموال كرسوم، ثم تتهرب وتغلق أبوابها أمامهم، فلا يحصلون على المنحة أو يستردون أموالهم، في غياب رقابة وزارة التربية والتعليم.يقول الوالد أن تلك المؤسسة مقرها الدقي، أعلنت عن تلك المنحة من خلال المدرسة، وعبارة عن مكتب تدريب كمبيوتر ولغات، يسمي نفسه منحة القرية الذكية، يمنح الطلاب بعد اجتياز المنحة شهادات خاصة معتمدة من شركة syllabus العالمية داخل القرية الذكية.يوضح أنه عقب التسجيل وتسديد الرسوم المطلوبة، لم يتلق أي اتصال من المؤسسة، ومرت الشهور ولا يجد منهم سوى التأجيل كل مرة بحجة مختلفة، حتى أخبره أن ابنهم لم يوافقه الحظ ولم يتم قبوله في المنحة، وحين أراد استرداد أمواله رفضت المؤسسة بحسب تأكيده.يضيف: «سألت في القرية الذكية على شركة syllabus، فأكد المدير أنه لا توجد شركة بذلك الاسم في القرية الذكية، وسألت مع أولياء الأمور شركة مايكروسوفت عن منحة القرية الذكية بعد ما أكدوا أن شهادتهم معتمدة منها نفت الشركة معرفتها وأكدت لنا أنها لا تعطي أي شهادات إلى مراكز تعليمية سوى الإسطوانات فقط».وحين واجه أولياء الأمور المدرسة، نفت علاقتها بتلك المؤسسة وأنها مجرد وسيلة للإعلان عن المنحة فقط ولا تعلم عنها أي شيء، بحسب «خالد» الذي أوضح أنهم لم يقدموا شكوى خوفًا على مستقبل أبنائهم في المدرسة.يختتم: «المكتب لم يكن له أي ترخيص أو وجود، وكل ما يفعله هو غش للدارسين، وينسب نفسه إلى أكبر الشركات مثل مايكروسوفت والقرية الذكية، ويتحايل على الطلاب باسمها».معدا التحقيق، تتبعا تلك الكيانات للتأكد من وهميتها، ومواجهتها بكل ما تم توثيق بالتحقيق، فالبعض منها لم يكن له وجود والبعض الآخر اكتفى بإنكار تلك الوقائع دون مبرر. المؤسسة الأولى كانت «القرية الذكية» والتي لم تتوفر عنها معلومات نهائيًا على مواقع الإنترنت أو صفحة على موقع «فيس بوك».توصلنا إلى عنوان المؤسسة من خلال الحالة السالف ذكرها، فكانت في شارع عبدالرحيم صبري بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، لم يجد «محرر الدستور» أي مؤسسة تعليمية بذلك الاسم في المنطقة بأكملها.وفي المبنى المذكور، لم نجد سوبر ماركت موجودًا منذ سنوات في تلك المنطقة، فأكد صاحبه أن المنطقة بها العديد من المؤسسات التعليمية، التي تنظم الدورات التدريبية للطلاب؛ لتأهيلهم على استخدام برامج الكمبيوتر فضلًا عن إنها تقدم كورسات للغات الأجنبية المختلفة.بالفعل وجدنا مؤسستين تقدم منح مختلفة وللدورات التدريبية ولكنهما يحملان أسماء أجنبية تابعة لمراكز ثقافية معتمدة ومعروفة، وبسؤاله عن مؤسسة القرية الذكية، تحديدًا، أكد أنها كانت موجودة منذ فترة، وانشأت لمدة صغيرة ثم أغلقها أصحابها ورحلوا عن المنطقة حاليًا، ولا توجد أي مؤسسة تعليمية تحمل هذا الاسم.تأكدنا من تلك الرواية، من خلال حارس العقار المجاور لمبنى المؤسسة التعليمية الوهمية، فأكد على حديث صاحب السوبر ماركت، بإنه لا يوجد هنا مؤسسة أو مركز تعليمي يحمل هذا الاسم، معلقًا:" أنا أول مرة أسمع اسم القرية الذكية دا، لكن في هنا مراكز تانية أجنبية ومشهورة بتقدم تدريبات للطلبة".يلقي الدكتور عبدالحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، المسؤولية على وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المؤسسات أو الجمعيات الأهلية والتي بدورها تقدم خدمات تعليمية للطلبة والمدارس يكون إشهارها تابع للتضامن، وتقع تحت طائلتها فهي الوزارة المنوط بها الرقابة ومتابعة الأعمال التي تقوم بها مثل هذه المؤسسات والجمعيات.«في حال إذا كانت هذه المؤسسات وهمية وبدون تراخيص، فالحل الوحيد هو أن يلجأ أهالي هؤلاء الطلاب لاتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محاضر وإرفاق صور الإيصالات التي تم دفعها مع هذه المحاضر» بحسب رئيس الحق في التعليم.يوضح أن إذا ثبت تورط هذه المدارس مع المؤسسات التي توهم الطلاب بإعطائهم منح وأنشطة فتقع هذه المدارس تحت المسائلة القانونية، مشددًا على ضرورة توخي الحذر وعدم المجازفة بدفع أية مبالغ مالية لمؤسسات أو أشخاص دون التأكد من مدى مصداقيتهم، وأبسط شيء هو الذهاب إلى مقر هذه المؤسسة لضمان حقوقهم وأمان أولادهم.انتهى العام الدراسي، بدأت «هبة علي» 25 عامًا، إحدى أولياء أمور مدرسة جواد حسني التجريبية، في البحث عن نشاط صيفي أو تدريب تقوم به ابنتها «كنزي سيد عويس صالح سيد» الطالبة في الصف الخامس الابتدائي بالمدرسة خلال الأجازة الصيفية، بعدما ظهرت نتيجة امتحاناتها وكانت ضمن الخمسة الأوائل.وجدت ضالتها في إعلان المدرسة عن منحة تعليمية، تقدمها للطلبة الأوائل بالتعاون مع مؤسسة تسمى «الألفي»، سارعت بدفع الرسوم المطلوبة واستيفاء الشروط، كان المبلغ المطلوب 500 جنيهًا تم تقسيطها على مراحل، ومرت الأيام والشهور دون أن تُرسل المؤسسة إلى أولياء الأمور تفاصيل المنحة وتهربت منهم.تقول «هبة»: «لدي تجربة سيئة مع مؤسسة الألفي، التي من المفترض أنها تقدم منح للطلبة المتفوقين، فقامت بالنصب عليّ، بعدما أبلغتنا المدرسة أن هناك منحة للطلبة الأوائل مع تلك المؤسسة، عبارة عن كورسات برمجة وعلوم ولغة».توضح أن المنحة خُصصت للطلبة الأوائل، الذين حصلوا على مجموع 95% مجانًا، وتم فتح الباب لغيرهم من الطلاب للتقديم ولكن عن طريق دفع 500 جنيهًا للطالب الواحد في مقر المؤسسة.مرَ شهر ثالث، فقررت السيدة سحب أموالها، وتواصلت مع المؤسسة لتؤكد أن سحب الأموال متاح بشرط أن يكون معها إيصال الدفع، فحملت الإيصال وذهبت إلى المؤسسة، وذهبت إليهم لاسترداد أموالها.تضيف: «بعد ما كانوا موافقين، رفضوا إني أخد الفلوس، وقالوا إحنا أسفين منقدرش نرجع المبلغ، فقالوا إحنا كلمناكي في شهر 7 وإنتي أعتذرتي عشان طلعتي، مصيف قلتله الكلام دا مش حقيقي، أنا اتصلت 3 مرات، وفي كل مرة تأجلوا وأنا مطلعتش مصيف السنة دي خالص».لم تصل السيدة في النهاية إلى شيء، فلم تحصل ابنتها على المنحة التعليمية، ولم تستطع رد أموالها. تختتم: «عرفت وقتها أن اتنصب عليا، والمدرسة كان ردها أن فيه دفعات راحت رغم أن أولياء الأمور كلهم كدبوا اللي حصل، فكان عندنا شكوك أن المدرسة متفقة مع المؤسسة للنصب علينا».«أيمن الشريف» أحد أولياء الأمور في تلك المدرسة، والذي تقدم لتلك المنحة أيضًا ولم يحصل عليها أو على أمواله، يؤكد أنه ذهب إلى وزارة التربية والتعليم والتي نفت علاقتها بتلك المنحة، وخلت مسؤوليتها من الأزمة بأن يتواصل أولياء الأمور مع المؤسسة مباشرة.في شارع إبراهيم عثمان بمنطقة المهندسين التابعة لمحافظة الجيزة، كان مقر مؤسسة الألفي التعليمية، والتي لم تنف حدوث تلك الواقعة في مدرسة جواد حسني التجريببة، على لسان محمد عبدالهادي، مسؤول العمليات والوظائف الإدارية."عبدالهادي" يؤكد أن الحالة السالف ذكرها لم تسترد بالفعل أموالها، لكونها تخلفت عن الحضور في موعد المنحة، مشيرًا إلى أن الخطأ كان لدى ولي الأمر والطالبة وليس المؤسسة، ولا يحق لها استرداد الأموال بعد التخلف عن الحضور.«نقوم في الإجازة الصيفية من كل عام بعمل معسكرات ومنح تدريبية مجانية للطلاب الأوائل بمعدل طالب من كل مدرسة ترسل وزارة التربية والتعليم كشف بأسمائهم، لكن العام الماضي قمنا بفتح الباب لغير الأوائل برسوم 500 جنيهًا، وحين أرسلت الوزارة الكشوف مرة أخرى، تم استرداد الأموال إلى أولياء الأمور». يقولها مسؤول «الألفي».يقول صلاح فوزي، الخبير القانوني، أن تلك الكيانات الوهمية تقع تحت جريمة النصب والاحتيال، ويعاقب الجاني فيها بعقوبة جريمتي النصب والاحتيال، مشيرًا إلى أن التزوير في المحررات الرسمية تكون عقوبة ثالثة له إذا أعطى شهادات وهمية للطلاب.ويشدد على ضرورة وجود عقوبات قوية لتلك الكيانات الوهمية التي تعلن عن منح ودورات لا وجود لها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الضبطيات القضائية أنسب حل يمكن استخدامه تجاهها، في حال إثبات نصب الكيان بالفعل على أولياء الأمور.يعاقب النصاب عن طريق المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس».وتعرف نفس المادة الكيانات الوهمية بأنها: «هي مؤسسة، شركة،.. إلخ تقوم بمنح شهادات تتضمن في محتواها درجات علمية أكاديمية ومهنية (بكالوريوس، دبلوم، ماجستير، دكتوراه، منحة كورس) غير معتمدة وغير معترف بها من التعليم ولا يمكن معادلتها من التعليم وتعمل بلا ترخيص».تلك المرة لم تكن مؤسسة تعليمية لها مقر، ولكن جاءهم الإعلان عبر المدرسة عن مكان يسمى "4 E"، خاص بتعليم اللغة الإنجليزية وأساسيات الحاسب الآلي. بحسب الطالبة «ياسمين» فإنها تواصلت معهم عبر الصفحة الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتطبيق «واتس آب».رغم شك «ياسمين» في الأمر إلا أنها قامت بدفع مبلغ 370 جنيه عبر خدمة فودافون كاش بإيصال (حصلنا على نسخة منه)، وبعد مرور أيام قليلة تفا جئت بغلق رقم الهاتف الذي تواصلت معه الموظفة، مضيفة: «اتصلت من رقم تاني لاقيتهم بيقولوا هنبعتلك سي دي فيه الكورس كله، وبعتوه على عنواني وكان بايظ».حين سألت الطالبة عن المنحة المزعومة أكدوا لها أنها توقفت بسبب عدم وصول التمويلات من المؤسسة الأم بالخارج، وطالبتهم باسترداد أموالها، إلا أنهم تهربوا منها وقاموا بغلق الصفحة الخاصة بهم وحساب تطبيق «واتس آب» بعد جمع الأموال من الطالبات دون الحصول على المنحة.وضعنا كل ما وثقناه في التحقيق أمام وزارة التربية والتعليم، لمعرفة موقفها من تلك الكيانات وهل هي على تعاقدات معهم بالفعل؟، إلا أنها رفضت التعليق بعد سلسلة من المحاولات لإتاحة الرد لها.تواصلنا في البداية مع مع أمينة خيري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلا أنها رفضت التعليق وطالبتنا بالتواصل مع إحدى المنسقيين الإعلاميين بالوزارة، وتدعى «مي» منسق إعلامي بالمكتب الإعلامي للوزارة.قمنا بالتواصل معها، وطالبناها برد على كل ما وصلنا إليه، من خلال مجموعة أسئلة إرسلناها إليها عبر تطبيق «واتس آب» بحسب طلبها، فوعدتنا بالتواصل مع الأشخاص المنوط بهم الرد على الموضوعات الصحفية في الوزارة، إلا أننا لم نتلق رد من المكتب الإعلامي حتى كتابة تلك السطور، وامتنعت المنسقة الإعلامية عقب ذلك عن الرد علينا.حاولنا مرة أخيرة أن نتواصل تليفونيًا مع محمود حسونة، المنسق الإعلامي بوزارة التربية والتعليم، وطلب منا أن نرسل إليه عبر تطبيق «واتس اب»، الأسئلة التي نحتاج إجابة عليها بشأن التحقيق وجميع ما وثقناه، إلا إننا لم نتلق رد أيضًا.