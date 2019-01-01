كل حلفائه باعوه.. إخوان أمريكا يرفضون دعوات أردوغان لمؤتمر يخدم "حلمه العثمانلي"

◄مستشارة أوباما السابقة تكذب أردوغان.. دينا مجاهد: رفضت المشاركة في مؤتمر يترأسه في نيويورك

◄مدير مركز جامعة جورج واشنطن: الإخوان في الولايات المتحدة غير راضيين عن النفوذ المتزايد لتركيا بسبب سمعة أردوغان السيئة



يومًا عن آخر يزيد أعداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حتى من الشخصيات التي كانت من أبرز أنصاره، وأهمهم الإسلاميين والإخوان، ووفقا لصحيفة "Ahval" التركية فإن الشخصيات السياسية الأمريكية المعروفة بارتباطها بعلاقات مع الإخوان، رفضت المشاركة في مؤتمر دعا له أردوغان ووجه لهم دعوات.



ولم يقف الأمر عند ذلك، فقد قام أردوغان بالفعل بنشر قائمة بأسماء أمريكية معروفة على أنهم على رأس المدعوين في مؤتمر تحت اسم "توحيد الأمة" سيقام في 22 سبتمبر المقبل، ويترأسه أردوغان خلال وجوده بنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة للعام الجاري.



فيما أكدت داليا مجاهد السياسية الأمريكية من أصل مصري ومستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وكانت همزة الوصل بينه وبين الإخوان في مصر خلال فترة ولايته، أنها رفضت دعوة أردوغان ورغم ذلك وضع اسمها ضمن المدعوين، وقالت مجاهد في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها رفضت دعوته، فلماذا يكذب أردوغان ويضع الاسم ضمن المشاركين بالمؤتمر.



وبنفس الطريقة، كذب كثير من النشطاء الأمريكان المرتبط اسماءهم بالإخوان والإسلاميين ومنهم عمر سليمان وسراج وهج، ياسر قاضي، وعبد الله حكيم كويك وأوسم جمال، والذي أدرجهم أردوغان في القائمة مع داليا مجاهد كمتحدثين في المؤتمر الذي يترأسه.



وأوضحت تلك الشخصيات بشكل مباشر انهم طلبوا تصحيحا للقائمة لمنع الالتباس على الناس، وأكدوا انهم رفضوا الدعوة قبل شهر.



وقال لورنزو فيدينو، مدير مركز جامعة جورج واشنطن لبرنامج الأمن السيبراني والأمن الداخلي للتطرف، لصحيفة "Ahval" التركية إن الأسماء التي أدرجها أردوغان كمتحدثين في مؤتمر يترأسه في نيويورك، قد رفضوا الدعوات، رغم أن تلك الأسماء تنتمي لجماعة الإخوان وهم من الجيل الثاني لقادة الجماعة في الولايات المتحدة.



وقال فيدينو إن جميع المتحدثين المعلنين على قائمة أردوغان معروفون أيضًا أنهم قريبون من الإخوان ومنظمات أمريكية مرتبطة بالجماعة، مضيفًا أنه من المفاجئ أن جماعات الضغط التابعة لحزب العدالة والتنمية في الولايات المتحدة اختارت هذا المكان الضخم للحدث، ومن غير الواضح - حتى الآن - ما إذا كان جميع المتحدثين المدعوين الآخرين سيحضرون أم سيرفضون الدعوات.



وقال فيدينو إن من المعروف أن داليا مجاهد لها موقع أكثر ثقلا في جماعة الإخوان، وعمر سليمان أيضا قريب جدا من جماعة الإخوان.



وأشار فيدينو إلى أن بعض شرائح جماعة الإخوان التابعة للولايات المتحدة كانت غير راضية عن النفوذ المتزايد لتركيا، بسبب سمعة أردوغان السيئة، ما يؤثر على صورتهم أمام المجتمع الأمريكي.



وقال فيدينو أيضًا أن الأسماء التركية تظهر بشكل متزايد في مجالس إدارة المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالإخوان وأن تأثير الإسلاميين الأتراك يزداد في الولايات المتحدة.