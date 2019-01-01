"النقد الأدبى.. أصوله ومدارسه" بملتقي السرد العربى..الجمعة

تعقد في السادسة مساء الجمعة المقبل٬ أمسية جديدة من أمسيات صالون الدكتور سليمان عوض الأدبى٬ ٬ بمقره المؤقت فى ملتقى السرد العربى٬ والكائن فى 76 ش عبد المنعم رياض متفرع من ميدان الفلوجة خلف مستشفى الشرطة بالعجوزة.



وتعقد الندوة الجديدة تحت عنوان "النقد الأدبي..أصوله ومدارسه" ويشارك بالمداخلات والنقاش كل من: الدكتور حسام عقل٬ الدكتور عزوز إسماعيل٬ الدكتور سلامة تعلب ومعتز محسن.



يذكر أن سليمان عوض سليمان، استشارى مسالك بولية٬ صدرت له ثلاث روايات هي: أمنية٬ حلم عفت الصياد٬ احتراق الفراشات٬ وديوان شعري بعنوان "ناى وقلب".



يشار إلي أن الملتقي يستعد لإصدار دورية أدبية منتظمة٬ ويتوخى مناقشة النصوص السردية بأقصى درجات الأمانة والحيدة والمهنية النقدية دون تجريح أو دعائيات، كما يساعد الملتقى المبدعين على توفير الحاضنة الإعلامية لهم والتعريف بأدبهم.