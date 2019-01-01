"الشيشة".. سببًا في تفحم عامل بشقته

أمرت نيابة مصر القديمة، الثلاثاء، حفظ التحقيقات في تفحم عامل في حريق شب في شقته، عقب إثبات عدم وجود شبهة جنائية في الحريق وأن السبب "شيشة"، كان يشرب منها المجني عليه وتسببت في الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الجيارة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن المجني عليه عامل يقطن في الطابق الثالث والأخير، متزوج ولديه ابن، ويوم الواقعة كان بمفرده في الشقة ونشب الحريق بها، ولم يتمكن من إنقاذ نفسه.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد اشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.