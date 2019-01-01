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الكرازة

أقباط من أجل الوطن: مؤتمرات الشباب تجعلهم شركاء فى صنع مستقبل مصر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:19 م
جريدة الدستور
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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قال رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، الباحث كريم كمال، انعقاد المؤتمر السابع للشباب برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة يمثل أهمية كبيرة، حيث يتعرف شباب مصر وكل الشعب المصري والعالم على العاصمة الإدارية الجديدة، وأهميتها من الناحيه الاقتصادية والسياسية.

وأضاف كمال: "مؤتمرات الشباب تمثل حجر الزاوية في إعداد جيل كامل مؤهل لتولي المراكز القيادية في الدولة المصرية في القريب العاجل بجانب أنها تناقش جميع القضايا التى تهم المجتمع المصري على مدى يومين وطرح رؤيتهم المتعلقة بالمستقبل"، مشيرًا إلي أن الحرص الكبير والحقيقى من الرئيس عبدالفتاح السيسى للاستماع والحوار المباشر مع الشباب المصرى سيكون له تأثيره الإيجابى الكبير على مواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وأضاف "كمال" في تصريحات له اليوم قائلًا: "الرئيس السيسي أول رئيس مصري يهتم اهتمامًا حقيقيًا بالشباب ويحرص علي الاستماع لهم بنفسه وتحقيق مطالبهم بشكل فوري وهو أمر حول الشباب المصري إلي صناع للقرار لأول مرة في تاريخ مصر".

وتابع قائلًا: "مؤتمرات الشباب تعيد العلاقات المصرية الإفريقية إلى عهدها الذهبي من خلال مشاركة الشباب الإفريقي في المؤتمر وفي الحوار مع السيد الرئيس بجانب الشباب العربي، وهو ما يؤكد أن مصر تصنع جسرًا جديدًا إفريقيًا، والعالم العربي قائم علي جسور الثقافة والحوار مع صناع القرار في المستقبل.

وأضاف كمال: الرئيس السيسي يحكم مصر منذ أول يوم تولي فيه القيادة بالشفافية والمصارحة وهما عاملان أساسيان في بناء الأوطان".
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