حبس محامٍ سب "الزند" عامين

قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الثلاثاء، بمعاقبة محامٍ بالحبس عامين في سب المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، و2 من قضاة الدولة.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 50 لسنة 2019، أن المحامى سب علنا المجنى عليهم المستشارين أحمد الزند، وعبدالله فتحى، ومحمد عبدالخالق، حال كونهم موظفين عموميين، بأن أسند إليهم حال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، فى القضية رقم 12601 لسنة 2014، جنح الدقى بصفته وكيلا عن المتهم فيها، ارتكابهم جريمة نصب على قضاة مصر، بأن ردد عبارات تتضمن: «طلب شهادة أحد أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة لبيان جدية ذلك المشروع وإلا يكون الشاكين قد قاموا بالنصب على قضاة مصر وتورطهم فى مشروع وهمى»، وهى أمور لو كانت صادقه لأوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة قانونا لجريمة النصب على النحو المبين بالتحقيقات.