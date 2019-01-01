متحف نجيب محفوظ يستعد لإطلاق أكبر معرض كاريكاتير

يستعد متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ تحت إشراف الأديب يوسف القعيد، خلال الأيام القليلة المقبلة، لاطلاق معرض عن صورة أديب نوبل فى الكاريكاتير العالمي والمصري.



وينتظر "القعيد" إجتماعه عقب إنتهاء عطلة عيد الأصحى المبارك للإجتماع مع الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية؛ لمناقشة إستعدادات إطلاق المعرض بالشكل الذى يليق بأديب نوبل.



فى الوقت نفسه، يناشد مدير متحف نجيب محفوظ كل من لديه مقتنيات شخصية بأديب نوبل أن يتقدم بها للمتحف، وكذلك من لديه صور شخصية تجمعه به.



يذكر أن وزارة الثقافة افتتحت متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحي الأزهر، يوم 14 يوليو بحضور أم كلثوم ابنة الكاتب العالمى الراحل وقيادات وزارتى الثقافة والآثار، ومحافظ القاهرة، سفراء دول الدنمارك وإنجلترا ونيوزلندا، والسعودية والكويت وألمانيا وتشيلي وصربيا، وغيرهم.



