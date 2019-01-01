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القبلة

"العالمى للفتوى" يواصل فعاليات التوعية الأسرية بالإسماعيلية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:16 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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يواصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اللقاء الجماهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بقطاع الأمن بمحافظة الإسماعيلية، ضمن برنامج توعوي لمدة ثلاثة أيام، بدأت أمس تنتهي غدًا الأربعاء، تحت عنوان"الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء".

وتناول أعضاء المركز خلال اللقاء كيفية بناء أسرة مستقرة، من خلال أسس ومعايير علمية ودينية، كما دار اللقاء حول أهم أسباب وسبل محاربة الأفكار المتطرفة ودورها السلبي على المجتمعات، وتطرق اللقاء أيضًا إلى الحديث عن مخاطر التفكك الأسري، بالإضافة إلى سرد نماذج نبوية في حل الخلافات الأسرية.

وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحضور من خلال بعض الأسئلة حول الخطوبة والزواج وتربية الأبناء، وجاوب المحاضرون عليها وقدموا في النهاية بعض النصائح للمقبلين على الزواج وللمتزوجين.

جدير بالذّكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أطلق برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة في مطلع مارس الماضي تحت شعار: «#أسرةمستقرة = #مجتمعآمن»، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكل أبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير والوقوف على همومهم ومشكلاتهم الاجتماعية، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية لها.
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