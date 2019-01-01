تجديد حبس بائع طعن متسولة بـ"سكين" فى العتبة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس بائع تعدى على بائعة مناديل متسولة، بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما بالعتبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على مسجل خطر طعن بائعة مناديل بسلاح أبيض، محدثًا إصابتها بالموسكي.



وتلقى قسم شرطة الموسكي بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله بائعة مناديل مصابة بجرح نافذ فى البطن، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة، قررت أنها حال وجودها بحديقة بميدان العتبة، تعدى بائع خردوات عليها مستخدمًا "سكينًا" كان بحوزته محدثًا إصابتها المشار إليها، على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهما.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.