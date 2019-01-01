في عيد ميلادها.. معلومات عن بطلة مسلسل "Friends"

يتزامن اليوم 30 يوليو مع ذكرى ميلاد الممثلة الشهيرة ليزا كودرو، صاحبة برج الأسد، بطلة المسلسل الكوميدي الشهير Friends، حيث قامت بأداء شخصية "فيبي"، مما أكسبها مزيدا من الشهرة وجعلها الوجه الأبرز في التليفزيون الأمريكي.



وفي هذه السطور نوضح معلومات عنها:



- كانت نموذجا للشخص المحقق لما يريده من أهداف على الرغم من الظروف المحيطه به، فاختارت الدخول لعالم التمثيل، مقابل العمل مع والدها بمجال الطب.

- عملت في مجال الكتابة والإنتاج.

- حائزة على جائزة إيمي على أبرز الأدوار التي قدّمتها، وكان في المُسلسل الكوميدي The Comeback

Web Therapy.

- هي الطفلة الصُّغرى بين ثلاثة أطفال، كبرت وترعرعت وسط عائلةٍ يهوديّةٍ من الطّبقة الوسطى.

- متفوقة دراسيًا حيث إنها من صاحبات برج الأسد الطموحات المفعمات بالحيوية والنشاط.

- إلى جانب التّمثيل في الأفلام، شاركت كودرو في الأداء الصّوتي في العديد من الأفلام، منها دور أفروديت في فيلم هرقل.

- متزوجة من عامل فرنسي في مجال التسويق يُدعى مايكل ستيرن، ولديهما ابن وحيد يُدعى جوليان.

- تقدر ثروة ليزا بحوالي 60 مليون دولار.

- تُحب القطط كثيرًا إلا أن عائلتها كاملة تُعاني من حساسيّةٍ تجاه القطط.

- تُجيد كودرو العزف على البيانو.





