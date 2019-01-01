الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

لايف ستايل

في عيد ميلادها.. معلومات عن بطلة مسلسل "Friends"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:12 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
طباعة
ads
يتزامن اليوم 30 يوليو مع ذكرى ميلاد الممثلة الشهيرة ليزا كودرو، صاحبة برج الأسد، بطلة المسلسل الكوميدي الشهير Friends، حيث قامت بأداء شخصية "فيبي"، مما أكسبها مزيدا من الشهرة وجعلها الوجه الأبرز في التليفزيون الأمريكي.

وفي هذه السطور نوضح معلومات عنها:

- كانت نموذجا للشخص المحقق لما يريده من أهداف على الرغم من الظروف المحيطه به، فاختارت الدخول لعالم التمثيل، مقابل العمل مع والدها بمجال الطب.
- عملت في مجال الكتابة والإنتاج.
- حائزة على جائزة إيمي على أبرز الأدوار التي قدّمتها، وكان في المُسلسل الكوميدي The Comeback
Web Therapy.
- هي الطفلة الصُّغرى بين ثلاثة أطفال، كبرت وترعرعت وسط عائلةٍ يهوديّةٍ من الطّبقة الوسطى.
- متفوقة دراسيًا حيث إنها من صاحبات برج الأسد الطموحات المفعمات بالحيوية والنشاط.
- إلى جانب التّمثيل في الأفلام، شاركت كودرو في الأداء الصّوتي في العديد من الأفلام، منها دور أفروديت في فيلم هرقل.
- متزوجة من عامل فرنسي في مجال التسويق يُدعى مايكل ستيرن، ولديهما ابن وحيد يُدعى جوليان.
- تقدر ثروة ليزا بحوالي 60 مليون دولار.
- تُحب القطط كثيرًا إلا أن عائلتها كاملة تُعاني من حساسيّةٍ تجاه القطط.
- تُجيد كودرو العزف على البيانو.


ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

دنيا سمير غانم: "ناموس المزاريطة" سبب رحيلي عن مسلسل "الكبير"

منذ حوالي 3 ساعات

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

منذ حوالي 5 ساعات

السودان يسمح للبشير بتشييع جنازة والدته

منذ حوالي 4 ساعات

رأي رونالدو في يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة

ads

الصور

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

ads

الأكثر قراءة

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولى من الإسماعيلى إلى الأهلى

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

ستوديو

كزبرة وحنجرة.. "انتوا بألف جنيه وإحنا بألف خير": هنفجر مصر (فيديو)

للمرة الثالثة.. محمود العسيلي يعلن خطبته على خبيرة تجميل (شاهد)

انطلاق تصوير "العنكبوت" بداية أغسطس

فريسبايس ميكس يدلي بصوته في انتخابات "الموسيقيين" (صور وفيديو)

ads

رياضة

تغييرات لأعضاء مجلس إدارة مرسيدس في الفورمولا 1

الجهاز الفنى للأهلى يستقر على قيد "متولى وديانج" فى القائمة الإفريقية

5 ملايين يورو تفصل برشلونة عن ضم جونيور فيربو

زينيت في برشلونة من أجل مالكوم

الرئيس نيوز

برلمانيون: مؤتمرات الشباب عُرف مصري جديد يفعل التواصل بين القيادة والشباب

"لا تأمين ولا معاشات".. مطالبات بتمثيل "العمالة غير المنتظمة" في مؤتمرات الشباب

جولة في منتديات الشباب عبر العالم.. الكل يبحث عن المستقبل

موقع المونيتور: جميع وسائل الإعلام المصرية رفضت الانحياز إلى صفقة "كوشنر"

منوعات

أوراق الصبار بشكل باتمان تساعد الأطفال على تناول الخضروات

دراسة: ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين فى الرحم يرتبط بالتوحد

"الحنطور" يختفى من شوارع روما

خبراء يحذرون من ظاهرة الاحتباس الحراري

كشكول

برتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس ونقابة المهندسين بالإسماعيلية

تنسيق الجامعات 2019.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب

لأول مرة.. مؤتمر دولي للإلكترونيات بالجامعة الألمانية

"تعليم مطروح" يستعرض خطة تدريب مُعلمي الصف الأول

إسلام سياسي

داعش يؤكد تورط قطر في دعم حركة الشباب بالصومال

شباب الإخوان يهاجمون مستشار مرسي بسبب "محمود حسين"

داعش يدافع عن "وجدي غنيم"

السلطات الأمريكية تعتقل صوماليين بتهمة الانتماء لداعش وتنفيذ عمليات إرهابية بمصر

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

عروض وورش فن تشكيلى بـ "ثقافة قنا"

"نار حية" سيرة مليئة بالأحداث والتشويق لعشيقة "كافكا"

"العقيدة والرمز في عمارة معابد مصر القديمة".. ندوة ببيت حسن فتحي

"النقد الأدبى.. أصوله ومدارسه" بملتقي السرد العربى..الجمعة

صفحتنا ع الفيس بوك