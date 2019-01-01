سويسرا تعلق دعمها لـ"الأونروا" بسبب اتهامات بالفساد

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن وقف دعم بلادها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا"، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مؤقتًا، على خلفية تحقيقات داخلية في الوكالة بشأن قضية فساد.



وأبلغ بيير كرينبول، المفوض العام لـ"أنروا"، برن، أنه تقرر إيقاف الدعم السويسري للوكالة لحين الانتهاء من التحقيقات الداخلية، بشأن استغلال بعض المسئولين مناصبهم في عدة أشياء من العنصرية والاستغلال الجنسى، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وقالت الخارجية السويسرية إن حجم المساعدات التي تم تقديمها للوكالة خلال العام 2019، بلغ نحو 20.2 مليون يورو، مؤكدةً أنه سيتم وقف تقديم الدعم المالي للوكالة لحين الانتهاء من التحقيقات الداخلية.



وأشارت إلى أنه يتم التواصل مع الدول المانحة التى تسهم بتقديم دعم لـ"أنروا" من أجل التوصل إلى قرار بشأن الأمر عقب انتهاء التحقيقات.