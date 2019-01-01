العثور على رضيع عمره ساعات في مقبرة

أمرت نيابة منشأة ناصر، بإيداع رضيع حديث الولادة إحدى دور الرعاية.

البداية، كانت مع تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الأهالى، بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل مقابر الغفير، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن سيدة مجهولة ألقت بطفل رضيع عقب ولادته فى المقابر للتخلص منه، ونقله الأهالى إلى المستشفى لإسعافه، بسبب حالة بإعياء شيديد.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.



