الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

فن

بعد تدخل "ترامب".. مغنى الراب الأمريكى للمحكمة: أنا برىء

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:00 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
نفى مغني الراب الأميركي، آيساب روكي، ارتكابه أي جرم لدى مثوله، الثلاثاء، أمام محكمة في السويد بتهمة الاعتداء على شخص أثناء شجار في ستوكهولم وهي المحاكمة، التي جذبت اهتماما دوليا وجعلت الرئيس دونالد ترامب يتدخل دفاعا عن المغني.

وقبضت الشرطة على روكي (30 عاما)، وهو مغن ومنتج وعارض اسمه الحقيقي راكيم مايرز، في الثالث من يوليو بسبب شجار في أحد شوارع ستوكهولم، في الساعات الأولى من يوم 30 يونيو، ووجهت اتهاما باعتداء أفضى إلى أذى جسدي فعلي.

وقال محامي الدفاع عن مايرز، إن موكله الذي كان يجلس بجواره في ملابس السجن يدفع ببراءته من تهمة الاعتداء ويؤكد أنه تصرف من منطلق الدفاع عن النفس.

ويواجه مايرز خصمه في القضية، وهو شاب عمره 19 عاما، أمام المحكمة في وقت لاحق، الثلاثاء.

وقال مايزر إن الخصم استفزه هو واثنين كانا معه يواجهان أيضا تهمة الاعتداء. وإذا أقرت المحكمة في ستوكهولم إدانتهم فسيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.

وأثار احتجازه قبل بدء المحاكمة رد فعل غاضبا من معجبيه وكذلك عدة فنانين ومشاهير آخرين منهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان ومغني الروك رود ستيورات.

وطلب ترامب من رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، المساعدة في إطلاق سراح مايرز ثم أطلق تغريدات تقول إنه "محبط للغاية" من لوفن وطالب "بمعاملة الأميركيين بنزاهة!"

وقال ترامب إنه سيدفع شخصيا الكفالة المالية لإطلاق سراح مايرز، لكن السويد لا تطبق نظام الكفالة.

وكان مايرز في ستوكهولم من أجل حفل موسيقي، واضطر إلى إلغاء عدة حفلات ضمن جولة أوروبية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

رأي رونالدو في يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

منذ يوم

تخصيص مباشر.. تفاصيل آلية "الإسكان" الجديدة لبيع أراض فى 4 مدن

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

ads

الصور

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

ads

الأكثر قراءة

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولى من الإسماعيلى إلى الأهلى

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

ستوديو

كزبرة وحنجرة.. "انتوا بألف جنيه وإحنا بألف خير": هنفجر مصر (فيديو)

للمرة الثالثة.. محمود العسيلي يعلن خطبته على خبيرة تجميل (شاهد)

انطلاق تصوير "العنكبوت" بداية أغسطس

فريسبايس ميكس يدلي بصوته في انتخابات "الموسيقيين" (صور وفيديو)

ads

رياضة

تغييرات لأعضاء مجلس إدارة مرسيدس في الفورمولا 1

الجهاز الفنى للأهلى يستقر على قيد "متولى وديانج" فى القائمة الإفريقية

5 ملايين يورو تفصل برشلونة عن ضم جونيور فيربو

زينيت في برشلونة من أجل مالكوم

الرئيس نيوز

برلمانيون: مؤتمرات الشباب عُرف مصري جديد يفعل التواصل بين القيادة والشباب

"لا تأمين ولا معاشات".. مطالبات بتمثيل "العمالة غير المنتظمة" في مؤتمرات الشباب

جولة في منتديات الشباب عبر العالم.. الكل يبحث عن المستقبل

موقع المونيتور: جميع وسائل الإعلام المصرية رفضت الانحياز إلى صفقة "كوشنر"

منوعات

أوراق الصبار بشكل باتمان تساعد الأطفال على تناول الخضروات

دراسة: ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين فى الرحم يرتبط بالتوحد

"الحنطور" يختفى من شوارع روما

خبراء يحذرون من ظاهرة الاحتباس الحراري

كشكول

برتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس ونقابة المهندسين بالإسماعيلية

تنسيق الجامعات 2019.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب

لأول مرة.. مؤتمر دولي للإلكترونيات بالجامعة الألمانية

"تعليم مطروح" يستعرض خطة تدريب مُعلمي الصف الأول

إسلام سياسي

داعش يؤكد تورط قطر في دعم حركة الشباب بالصومال

شباب الإخوان يهاجمون مستشار مرسي بسبب "محمود حسين"

داعش يدافع عن "وجدي غنيم"

السلطات الأمريكية تعتقل صوماليين بتهمة الانتماء لداعش وتنفيذ عمليات إرهابية بمصر

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

عروض وورش فن تشكيلى بـ "ثقافة قنا"

"نار حية" سيرة مليئة بالأحداث والتشويق لعشيقة "كافكا"

"العقيدة والرمز في عمارة معابد مصر القديمة".. ندوة ببيت حسن فتحي

"النقد الأدبى.. أصوله ومدارسه" بملتقي السرد العربى..الجمعة

صفحتنا ع الفيس بوك