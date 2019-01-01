بدء فعاليات الجلسة الثالثة للمشاركة السياسية للنساء بالأعلى للثقافة

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الثالثة من فعاليات ورشة تعزيز وحماية حقوق ومشاركة المرأة بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "المشاركة السياسية للنساء بين الواقع والمأمول".



ومن المقرر أن تترأس الجلسة وكيل وزارة هيئة قصور الثقافة سابقًا، منيرة صبري، ويتحدث فيها كل من دينا الجندى حيث تشارك بورقة تحت عنوان "تحديات المشاركة السياسية للمرأة"، ورشا حجازى وتشارك بورقة بعنوان "الضغط المجتمعى والمؤشرات".



يذكر أن ورشة تعزيز وحماية حقوق ومشاركة المرأة بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى؛ بالتعاون مع مؤسسة وسائل الاتصال ومن أجل التنمية ورئيسة مجلس أمنائها الدكتورة عزة كامل.



وتناقش الورشة قضايا المرأة من جوانب مختلفة، ومنها: "مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التحيزات المبنية على النوع الاجتماعي والاستراتيجيات، دور الإعلام في تعزيز وحماية حقوق النساء، المواطنة والمجتمع المدني ومنظمات حقوق النساء، دور البرلمان في المشاورات العامة بين الإطار القانوني والتطبيق، المشاركة السياسية للنساء بين الواقع والمأمول، تجليات القضايا النسوية في الرواية، المرأة والترجمة، المرأة والمسرح، السينما وقضايا المرأة التحديات والأولويات، التوصيات، وتختتم الورشة بعرض حكى قصير لفرقة بيت الحواديت".