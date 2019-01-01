الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

بدء فعاليات الجلسة الثالثة للمشاركة السياسية للنساء بالأعلى للثقافة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:59 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
طباعة
ads
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الثالثة من فعاليات ورشة تعزيز وحماية حقوق ومشاركة المرأة بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "المشاركة السياسية للنساء بين الواقع والمأمول".

ومن المقرر أن تترأس الجلسة وكيل وزارة هيئة قصور الثقافة سابقًا، منيرة صبري، ويتحدث فيها كل من دينا الجندى حيث تشارك بورقة تحت عنوان "تحديات المشاركة السياسية للمرأة"، ورشا حجازى وتشارك بورقة بعنوان "الضغط المجتمعى والمؤشرات".

يذكر أن ورشة تعزيز وحماية حقوق ومشاركة المرأة بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى؛ بالتعاون مع مؤسسة وسائل الاتصال ومن أجل التنمية ورئيسة مجلس أمنائها الدكتورة عزة كامل.

وتناقش الورشة قضايا المرأة من جوانب مختلفة، ومنها: "مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التحيزات المبنية على النوع الاجتماعي والاستراتيجيات، دور الإعلام في تعزيز وحماية حقوق النساء، المواطنة والمجتمع المدني ومنظمات حقوق النساء، دور البرلمان في المشاورات العامة بين الإطار القانوني والتطبيق، المشاركة السياسية للنساء بين الواقع والمأمول، تجليات القضايا النسوية في الرواية، المرأة والترجمة، المرأة والمسرح، السينما وقضايا المرأة التحديات والأولويات، التوصيات، وتختتم الورشة بعرض حكى قصير لفرقة بيت الحواديت".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

منذ حوالي 3 ساعات

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

منذ حوالي 3 ساعات

أفلام تصدرت شباك الإيرادات فى النصف الأول من 2019

منذ يوم

تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

ads

الصور

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

ads

الأكثر قراءة

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولى من الإسماعيلى إلى الأهلى

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

ستوديو

كزبرة وحنجرة.. "انتوا بألف جنيه وإحنا بألف خير": هنفجر مصر (فيديو)

للمرة الثالثة.. محمود العسيلي يعلن خطبته على خبيرة تجميل (شاهد)

انطلاق تصوير "العنكبوت" بداية أغسطس

فريسبايس ميكس يدلي بصوته في انتخابات "الموسيقيين" (صور وفيديو)

ads

رياضة

تغييرات لأعضاء مجلس إدارة مرسيدس في الفورمولا 1

الجهاز الفنى للأهلى يستقر على قيد "متولى وديانج" فى القائمة الإفريقية

5 ملايين يورو تفصل برشلونة عن ضم جونيور فيربو

زينيت في برشلونة من أجل مالكوم

الرئيس نيوز

برلمانيون: مؤتمرات الشباب عُرف مصري جديد يفعل التواصل بين القيادة والشباب

"لا تأمين ولا معاشات".. مطالبات بتمثيل "العمالة غير المنتظمة" في مؤتمرات الشباب

جولة في منتديات الشباب عبر العالم.. الكل يبحث عن المستقبل

موقع المونيتور: جميع وسائل الإعلام المصرية رفضت الانحياز إلى صفقة "كوشنر"

منوعات

أوراق الصبار بشكل باتمان تساعد الأطفال على تناول الخضروات

دراسة: ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين فى الرحم يرتبط بالتوحد

"الحنطور" يختفى من شوارع روما

خبراء يحذرون من ظاهرة الاحتباس الحراري

كشكول

برتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس ونقابة المهندسين بالإسماعيلية

تنسيق الجامعات 2019.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب

لأول مرة.. مؤتمر دولي للإلكترونيات بالجامعة الألمانية

"تعليم مطروح" يستعرض خطة تدريب مُعلمي الصف الأول

إسلام سياسي

داعش يؤكد تورط قطر في دعم حركة الشباب بالصومال

شباب الإخوان يهاجمون مستشار مرسي بسبب "محمود حسين"

داعش يدافع عن "وجدي غنيم"

السلطات الأمريكية تعتقل صوماليين بتهمة الانتماء لداعش وتنفيذ عمليات إرهابية بمصر

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

عروض وورش فن تشكيلى بـ "ثقافة قنا"

"نار حية" سيرة مليئة بالأحداث والتشويق لعشيقة "كافكا"

"العقيدة والرمز في عمارة معابد مصر القديمة".. ندوة ببيت حسن فتحي

"النقد الأدبى.. أصوله ومدارسه" بملتقي السرد العربى..الجمعة

صفحتنا ع الفيس بوك