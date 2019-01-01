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عالم

العثور على 4 جثث لمهاجرين بالضاحية الشرقية لطرابلس

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:59 م
جريدة الدستور
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أكد ضابط ليبي، اليوم الثلاثاء، ظهور جثث تعود لمهاجرين غير قانونيين في منطقة تاجوراء، الواقعة بضاحية طرابلس الشرقية.

ورجح الضابط أيمن بلال، أحد ضباط مركز شرطة تاجوراء، أن تكون الجثث لمهاجرين غرق قاربهم قبل أيام قبالة سواحل الخمس، شرق طرابلس، وقد سحبتها الأمواج مدفوعة بتيارات شمالية شرقية ناحية الغرب.

وأكد ضابط آخر بالمركز العثور على أربع جثث لمهاجرين ذكور، مشيرا إلى أن جثة واحدة منهم ظهرت
في ميناء تاجوراء، وثلاث جثث في مصايف منطقة الـ32 بتاجوراء.

وكان مدير فرع الهلال الأحمر في مدينة الخمس، أسامة الفاضلي، قد توقع خروج عشرات الجثث المفقودة من القارب ناحية القره بوللي وتاجوراء، شرق طرابلس.

وأفاد الفاضلي أيضا بانتشال 66 جثة، تم دفنهم أول أمس.

وحسب إفادة بعض المهاجرين الناجين، نقلها الفاضلي، فقد كان على متن القارب الغارق 365 مهاجرا جرى إنقاذ 160 منهم وانتشال 66، فيما يعتبر البقية في عداد المفقودين.
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