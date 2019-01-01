تغييرات لأعضاء مجلس إدارة مرسيدس في الفورمولا 1

كشف فريق مرسيدس في الفورمولا واحد عن تغييرات في أعضاء مجلس اﻹدارة، من بينها تعيين المدير غير التنفيذي الجديد الذي سيضطلع بمهام الراحل نيكي لاودا.



انضم ماركوس شافير وفرانك ماركوس ويبر إلى أعضاء مجلس إدارة فريق مرسيدس بنز لسباقات الجائزة الكبرى، وذلك عقب توافر موقعَين شاغرَين.



وفي 22 مايو تنحى أولا كالينيوس من منصبه كمدير لمجلس إدارة مجموعة دايملر، الشركة اﻷم لمرسيدس، بينما ترك بودو أوبير منصبه كمدير المكتب المالي لدى دايملر.



وضمن اجتماع مجلس اﻹدارة في شتوتغارت، تمت تسمية شافير المسئول عن مجموعة الأبحاث لدى مرسيدس، كرئيس غير تنفيذي.



وكان لاودا بطل العالم ثلاث مرات في الفورمولا واحد، يستلم منصب الرئيس غير التنفيذي، لكنّ المنة وافته شهر مايو