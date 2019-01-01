مقتل اثنين من قادة طالبان إثر غارة أمريكية غرب أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل أربعة مسلحين من حركة طالبان، بينهم اثنان من قادة التنظيم، خلال غارة جوية أمريكية في إقليم (فرح) غرب أفغانستان.



وذكرت الشرطة المحلية للإقليم - في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء - أن الغارة الأمريكية تسببت في مقتل الملا بادار الذي كان يوفر الإمدادات بالأسلحة والذخائر لمسلحي طالبان وهو من كبار قادة التنظيم، بالإضافة إلى قائد آخر يدعى الملا عمرو الدين، بجانب إلى اثنين من المسلحين التابعين له.



وأشارت الشرطة إلى أن القوات الأمريكية شنت غارتها في منطقة (بالا بولوك) بإقليم (فرح)، والتي أسفرت كذلك عن تدمير 40 قطعة سلاح خاصة بحركة طالبان.