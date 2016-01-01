وزير خارجية أوكرانيا ينفي تلاسنه مع لافروف أثناء اجتماع "نورماندي" في 2016

نفى وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين، ما رددته في بعض وسائل إعلام بلاده، عن تلاسنه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في باريس في مارس 2016 أثناء اجتماع صيغة "نورماندي".



وقال كليمكين، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه خلال الاجتماع في باريس بحث مع لافروف مصير الأوكرانيين المدانين في روسيا.



وأضاف أنه ولافروف لم يتعاركا أو يتلاسنا، موضحا أن المباحثات كانت عصبية للغاية وأنه في لحظة ما أوقع بعض الأوراق من على الطاولة.



وأكد الوزير الأوكراني أنه صافح نظيره الروسي كممثلين لبلديهما، قائلا "إن هذا لا يعني أن العلاقات بيننا جيدة"، مشيرا إلى أن كييف تحتاج إلى الحفاظ على اتصال مع موسكو للإفراج عن الأوكرانيين المدانين في روسيا.



وكانت صحيفة "ليجا.نيت" الأوكرانية، قد ذكرت في وقت سابق، أن الاجتماع في "صيغة نورماندي" (فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا)، الذي عُقد 3 مارس 2016 في باريس انتهى بتلاسن بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا.