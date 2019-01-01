ألمانيا: وزير الداخلية يعقد اجتماعًا طارئًا للتحقيق فى اعتداءات القطارات

يعقد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا مع عدد من مسئولي الأجهزة الأمنية لبحث هجمات القطار التي راح ضحيتها عدد من المواطنين.



وقال زيهوفر إن: "هذه جريمة شنيعة.. سنبحث العواقب الملموسة على الجاني، إضافة للعقوبات الجنائية (التي تنتظره) وآليات إنهاء إقامته.. كما أنني منفتح على النقاش حول تدابير أمنية أفضل في محطات القطارات في بلدنا".



وحذرت نقابة الشرطة الألمانية- في وقت سابق- من محاكاة هذه الجرائم ونسخها من قبل البعض، معتبرة أن إلقاء الناس عمدا على سكك القطارات بدأ ينتشر في منطقة برلين.