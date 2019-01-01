بورصة البحرين تواصل الصعود لليوم الرابع على التوالى

ارتفعت بورصة البحرين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من صعود أسهم قيادية بالسوق، مسجلة رابع ارتفاع على التوالي.



وبنهاية التعاملات، صعد المؤشر العام للسوق البحرينية بنسبة 0.66 %، رابحا نحو 10.17 نقطة، ليغلق عند مستوى 1546.22 نقطة.



ومن أبرز الأسهم المرتفعة خلال جلسة اليوم، الخليجي التجاري بنسبة 8.70 %، والبحرين والكويت 4.74 %، بفضل النتائج المالية النصفية للبنك.



وصعد سهم "جي إف إتش" المالي بنسبة 1.57 %، والإثمار 1.41 %، فضلًا عن بتلكو 1.05 %، والأهلي المتحد 0.54 %.



وجرت تداولات بحجم 4.6 مليون سهم، بسيولة إجمالية قدرها 902.66 ألف دينار، عبر تنفيذ 130 صفقة طوال الجلسة.



وبلغت القيمة السوقية لأسهم البحرين مع نهاية تعاملات اليوم قيمة قدرها 9.65 مليار درهم.