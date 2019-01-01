حبس سائق وزوجته لاتهامهما بقتل صاحب مصنع بكرداسة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سائق وزوجته، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل صاحب مصنع بمنطقة كرداسة.



كان قد تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالجيزة بالعثور على جثة أحد المواطنين (مالك مصنع ملابس - مقيم بمدينة الشيخ زايد) داخل سيارته الملاكى متوقفه أسفل الطريق الدائرى بدائرة المركز، وبها جرح بمنتصف الرأس، وما قرره نجله (مدير المصنع ملك والده) بخروج والده من المصنع، وعدم عودته لمنزل، وغلق هاتفه المحمول.



وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق - محكوم عليه قضية "تبديد"- زوجته "ربة منزل" - محكوم عليها فى ذات القضية المُشار إليها) مُقيمان بمنطقة الهرم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ 1500 جنيه "من متحصلات سرقة المجنى عليه")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة وقررت المتهمة بإتفاقها مع زوجها على إستدراجه لمسكنهما، والإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وأضافت بحضور المجنى عليه لمسكنهما، وقام زوجها بالتعدى عليه فأودى بحياته، وإستوليا منه على مبلغ (2100 جنيه) وقاما بنقل جثته، ووضعها داخل سيارته والتخلى عنها والسيارة بمكان العثور، وتحطيم هاتفه المحمول والتخلص منه بإلقائه أعلى الطريق الدائرى، وبمواجهة زوجها أيد ما جاء بإعترافاتها، وأضاف بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.